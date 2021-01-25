حكيم: هسجل أدعية دينية بصوتي لما اعتزل.. وعندي دويتوهات مفاجأة قريبا

كشف النجم حكيم، عن أنّه بعد اعتزاله الغناء سيسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، قائلا: «فكرت أسجل الأذان بصوتي، لكن ده مش وقته، لما هاجي وأقول أبطل غنا، هعمل أدعية وهخليها للذكرى ليا أنا، الحكاية دي أنا عاوز أعملها من زمان».

وأضاف حكيم خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنّه سيسجل الفترة المقبلة عدة دويتوهات عالمية مع بعض المطربين من أمريكا وإسبانيا وبورتوريكو وفرنسا، معلقا: «فيه أسامي شديدة أوي، خليهم مفاجأة».

وكشف النجم حكيم، عن أنّه أحيا حفلا غنائيا ضخما في دبي مع لاتويا جاكسون شقيقة مايكل جاكسون، حيث عمل مع العديد من المطربين الأجانب في الخارج، متابعا: «الأجنبي لما يسمع ربع تون في الأغاني بيسمعها نشاز وبختار أغاني ميبقاش فيها ربع تون، واشتغلت مع جيمس براون جوه البيت الأبيض، ومحدش يعرف الكلام ده لأن وقتها مكنش في سوشيال ميديا زي دلوقتي».

وتحدّث موقف إصابته من الحصان، قائلا: «كنت راكب حصاني ووقعت منه لأن عدينا على المكان اللي كان بيتدرب فيه وقت تعليمه الرقص، فاتنرفز جدا ووقعني من عليه، واليوم ده كان ورايا فرح روحت وجهزت والفرقة طلعت على المسرح وجيت أقوم جسمي مكسر ومش قادر اتحرك، والحمد الله الفرح كان كلهم دكاترة وادوني حقنة وقومت زي الحصان».

وطرح حكيم مؤخرا كليبه الجديد «أخبار الطقس»، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وبعدها بساعات قليلة سأل الجمهور عبر «انستجرام» عنه، قائلا: «مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الأغنية الجديدة (أخبار الطقس) ويقولي رأيه إيه، وعلى فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».