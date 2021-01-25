حكيم يغني أغنية ممنوعة من الرقابة: رفضوها رغم إن كلامها مش مفهوم

غنى المطرب الشعبي حكيم أغنية كانت ممنوعة من الرقابة، خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة، كاشفا عن أسباب منعها ومصيرها.

الأغنية الممنوعة

وقال حكيم إنّ كلمات الأغنية «هاشتكيك.. فيك.. ليك.. روحي فيك.. وشريك»، ولم تر الأغنية النور حتى الآن، إلا بعد تغيير الكلمات، إذ أصر حمدي سرور على ذلك، لتصبح الكلمات «حوشوا حوشوا عني حوشوا.. قلبي دايب من رموشه»، متابعا: «الكلام مكانش فيه حاجة خالص، معرفش رفضوه ليه مع إنه كلام مش مفهوم».

النوم خميرة الصوت

وأضاف النجم حكيم، أنّه يستطع إحياء 3 أفراح في اليوم الواحد بنفس الحماس والقوة لأن زمان كان يغنى من بالليل للصبح دون مقابل، مضيفا: «ولو 3 أفراح يومين وراء بعض عادى بس أهم حاجة النوم لأن النوم خميرة الصوت».

عندي خيل اسمه «عيد»

ولفت إلى أنّه يحب الحيوانات، خاصة الخيل والكلاب، «بقالي 4 أو 5 سنين مركبتش خيل، الحصان بتاعي اسمه (عيد) بس بعته، وخد جايزة أفضل رقاص في مسابقة الخيل 3 مرات، والمدرب بتاعه كان بيدربه بس بالضرب فأنا زعلت، ومحبتش ده، وسحبته من المكان، مرضتش أخليه يتهان لأن الحصان العربي ميتهانش، لأنه عزيز النفس، وأكتر حيوان ذكي وحسيس وبيحس بالإنسان وصاحبه هو الحصان، لا تقولي الكلب ولا القرد».

قصة سقوطه من على الخيل

وتابع: «مرة الحصان وقعني لما عدينا على المكان اللي اتضرب فيه وهو بيتعلم الرقص، بقى متنرفز بشكل كبير، بقى يطير لفوق وينزل، راح راميني وجري، وأنا كان عندي فرح يومها، بقى جسمي متكلبش والوجع ظهر عليا، وكان حظي ان الفرح كله دكاترة».

وطرح حكيم مؤخرا كليبه الجديد «أخبار الطقس»، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وبعدها بساعات قليلة سأل الجمهور عبر «إنستجرام» عنه، قائلا: «مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الأغنية الجديدة (أخبار الطقس) ويقولي رأيه إيه، وعلى فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».