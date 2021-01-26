وكيل صحة الدقهلية: مصر أول دولة أفريقية توفر لقاحات كورونا لمواطنيها

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وصل إلى محافظة الدقهلية، بناء على توجيهات الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، وتم إعطاؤه لمصابين في مستشفى خليفة، مشيرا إلى وصول عدد الراغبين في تلقي اللقاح إلى 209 حالات، وسط إقبال من المواطنين والأطقم الطبية، وسيتم تطعيم كل الأطقم الطبية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وفر اللقاح في مصر لتكون أول دولة أفريقية توفر اللقاح لمواطنيها.

نسبة أمان اللقاح عالية جدا وسيخفف أعراض الإصابة بكورونا

وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المستشفيات تكشف طبيا على الأشخاص الذين سيتناولون التطعيم ولم تحدث أي أعراض جانبية، موضحا أن نسبة أمان اللقاح عالية واللقاح سيخفف أعراض فيروس كورونا، لذا ينصح الجميع بتناول التطعيم، متابعا «كلنا فقدنا حد عزيز عنده بسبب فيروس كورونا المستجد عشان كده ضروري ناخد التطعيم وكل الناس بتشجع بعض في الدقهلية على التطعيم، ولما شافوا الأطباء تحمسوا له، وتقريبا تم تطعيم نصف عدد العاملين في المستشفى وينتظر الباقي التطعيم في أيام أخرى».

قصة ظهور الفيروس في الصين في مدينة ووهان

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان بالصين، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية، وتخطى عدد الوفيات به حتى الآن 2 مليون شخص، وبلغ عدد المصابين أكثر من 70 مليون شخص حول العالم، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابة والوفيات، في الوقت الذي تتسابق في الصين وأمريكا وروسيا وبريطانيا على إيجاد لقاح عاجل والذي سيخلص البشرية من الوباء العالمي وسيحقق أرباحا طائلة لشركات الأدوية التي أنتجته.