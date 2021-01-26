النقد الدولي: 22 تريليون دولار خسائر متوقعة لاقتصاد العالم جراء كورونا

أكد الدكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه بالرغم من ضخامة الرقم الذي صرح به صندوق النقد الدولي مؤخرا، في تقريره عن توقعه لحجم الخسائر التي سيمنى به الاقتصاد العالمي، التي أشار إلى أنه يحتمل أن تصل إلى 22 تريليون دولار، في الفترة بين 2020 حتى 2025، إلا أنه قد يكون لا يعكس الحجم الحقيقي للخسائر التي سوف يعاني منها الاقتصاد العالمي ككل خلال السنوات المقبلة.

لا يعبر بمصداقية عن الخسائر الحقيقية

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية مع شاشة «extra news»، الثلاثاء، أن هذا الرقم لا يعبر بمصداقية عن حجم الخسائر الحقيقية، خاصة أن التقرير لا يقدم توقعات لخسائر الدول النامية، التي من المتوقع ان تواجه خسائر أكبر بكثير من هذا الرقم المعلن عنه، انطلاقا من التبعات الاقتصادية الخطيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا بهذه البلاد النامية.

الدول النامية والفقيرة

ونبه أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن عدم قدرة هذه الدول النامية والفقيرة، على توفير لقاحات كورونا لمواطنيها، اسوة بالدول المتقدمة، سيزيد من سؤء الأمر، وبالتالي ستستمر تلك الدول في خسائرها.

وأكمل، لهذا يمكن القول واقعيا، أنه بالرغم من هول هذا الرقم المتضمن بصندوق النقد الدولي، إلا أن الخسائر يتوقع أنها ستكون أسوء وأكبر بكثير، خاصة على مستوى الدول النامية والفقيرة.

القطاعات الاقتصادية المتوقع ان تواجه القسط الأكبر من الخسائر والأوجاع المالية

وعن أبرز القطاعات الاقتصادية التي سوف تتلقي الضربة الأكبر من الخسائر، كشف أنه يأتي في مقدمتها بكل تأكيد، قطاعات السياحة والسفر، والصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات، فمثل هذه القطاعات إلى الآن تواجه القسط الأكبر من الأوجاع الاقتصادية الخطيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.