«إخوان مخادعون».. رئيس العدل: الجماعة أرادت ابتلاع الدولة وطمس هويتها

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن جماعة الإخوان الإرهابية خدعت الشعب المصري في أشياء كثيرة للغاية، «خدو الديمقراطية سلم ووسيلة لمشروع هيمنة، لم يكن المقصود منه الوصول للحكم فقط، بل كان المقصود ابتلاع الدولة المصرية ومحاولة طمس هويتها».

وأضاف «إمام»، خلال تقرير عرضته قناة «DMC»، تحت عنوان «إخوان مخادعون»، أنه يتذكر تجربة التيار الديمقراطي والتحالف المدني الذي دعت إليه جماعة الإخوان في انتخابات 2012، حيث إن أول جلسة في هذا التحالف تحدثت الجماعة عن ضرورة عدم مشاركة الأحزاب الكرتونية الموجودة منذ عصر مبارك.

جماعة الإخوان خدعت الشعب بدفع مرشحين للرئاسة

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أنه عندما تم الهجوم على جماعة الإخوان في نفس الجلسة الأولى بسبب هذا التصريح، قاموا في الجلسة الثانية بدعوة كل الأحزاب الكرتونية الذين انتقدوها في الجلسة الأولى، «حزب العدل أعلن رفضه للتحالف ده وتركه»، موضحًا أن جماعة الإخوان خدعت الشعب المصري أيضًا في انتخابات الرئاسية 2012.

ترشح الإخوان للرئاسة كان مرفوضا من كل القوى المدنية

وتابع: «الكلام كان واضح من الإخوان إنهم مش نازلين على منصب رئيس الجمهورية وأنهم مهتمين بالبرلمان بس، تفاجأ الجميع بترشيحهم للرئاسة مش بفرد واحد لأ، دول بإثنين، محمد مرسي وخيرت الشاطر»، رغم أن وجود جماعة الإخوان أو إقبالهم على الترشح للرئاسة كان مرفوض من داخل كافة القوى المدنية التي كانت موجودة في هذا الوقت.

الإخوان أجلت قرارات تخوفا من الشارع

وأوضح أن رئيس الحكومة أثناء حكم محمد مرسي دعا عددًا من الشخصيات وكان هو من ضمن الشخصيات المدعوة، وكانت الدعوة بخصوص عرض الوضع الاقتصادي المصري على هذه الشخصيات، وكانوا يريدون تعويم الجنية وإلغاء الدعم، «قلت لهم طب طالما شايفين القرارات دي مهمة للاقتصاد المصري، ليه تتأخروا في أخذها قالوا عشان الشارع المصري».

مُدرس إخواني كان أقوى من الوزير في حكومة هشام قنديل

وأشار إلى أنه قام في اليوم الثاني على التوالي بكتابة مقالة شرح فيها ما حدث، الأمر الذي قوبل بهجوم حاد من جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، «كان فيه مُدرس في وزارة التعليم عشان إخواني خلوه متحدث باسم الوزارة، بس ده كان أقوى من الوزير عشان هو إخواني، لو أي حد عاوز يخلص مصلحة يروح له الأول، ولو الوزير وافق على قرار وعليه إمضته ومش عليها إمضاء هذا الشخص كان بيحصل مشكلة».