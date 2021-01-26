تردد قناة dmc وملخص أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 32

احتلت قناة دي إم سي قائمة التريندات لمحرك البحث العالمي «جوجل» بسبب البرامج والمسلسلات الدرامية التي تذاع عليها، خاصة مسلسل جمال الحريم الذي يدور في إطار تشويقي ورعب في عالم الجن والشياطين.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم و تردد قناة dmc التي احتلت أهم التريندات عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، فضلا عن ملخص الأحداث الماضية..

تردد قناة dmc الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11449

الاستقطاب: أفقي h

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :6/5

ملخص مسلسل جمال الحريم الحلقة 32

بدأت أحداث الحلقة 32 من مسلسل جمال الحريم من خلال استعراض حنان التي تقوم بدورها الفنانة «دينا فؤاد» لشقتها الفخمة ورفضها لحياتها الأولى بسبب الفقر، ليظهر لها الجن وتطلب منه أنها ترغب في تعلم كتابة السحر، فاخبرها أن الأمر سيكون صعب.

وترفض تالا ما تقوم به عائلتها من ممارسة السحر الأسود للتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد، بينما شقيقتها سارة تقوم بممارسة السحر لتحقيق أغراضها الشخصية، وقررت تالا ترك المنزل.

أما أياد فقد بدأ يشعر بظواهر غريبة حيث شعر بوجود أشياء غريبة، فضلا عن أنه يعاني من الكوابيس، وحاول التحدث مع سارة التي أخبرته أن السبب هو فشلهم في عدم السيطرة على نور.

وانتهت أحداث المسلسل بذهاب سليم إلى العالم السفلي، حيث حاول الشيطان السيطرة عليه، لكن الشيخ حسن تدخل في الأمر وساعده في الخروج، وحاول تشجعيه للاستمرار في التوبة وعدم العودة لطريق الشر.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس.

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء ، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة دي أم سي دراما في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.