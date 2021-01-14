«DMC» تحتفل بـ 4 سنوات من التميز

جذبت العيون وغذّت العقول، تلك المعادلة الصعبة حققتها مجموعة قنوات دي إم سي في 4 سنوات، ثبتت أركانها في البيوت المصرية بمحتوى يفيد ويُمتع مختلف الأعمار والفئات، صوت الجميع والمسؤولة عن رفاهيتهم واطلاعهم على شؤون بلادهم ومستجدات العالم.

تحتفل «DMC» اليوم، بمرور 4 سنوات على انطلاقها، خلال مسيرة نجحت فيها بتقديم المحتوى المهني الذي يلبي رغبات جمهورها ونجحت في كسب ثقتهم في فترة قليلة لتكون الخيار الأول لهم.

مسلم يحتفل بمرور 4 سنوات على انطلاقها: نعدكم بالأفضل

وحرص محمود مسلم رئيس شبكة قنوات «DMC»، ورئيس تحرير جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، على الاحتفال بمرور 4 سنوات على انطلاقها، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين ساهموا في انطلاق القناة بهذا الشكل المتنوع، كذلك العاملين الحاليين والسابقين الذين ساهموا في نجاحاتها، كما وجه الشكر لقيادات الشركة المتحدة على الدعم والمساندة المستمرة، «شكرا لجمهور دي أم سي ونعدكم بالأفضل في العام الخامس».

أغنية خاصة «للسفيرة عزيزة» خلال الاحتفال

بدأت احتفالات القناة منذ يوم أمس، ففي برنامج «السفيرة عزيزة» استعرض البرنامج أبرز أعماله على مدار السنوات الماضية، وما قدمه في سبيل خدمة مشاهديه، كما جرى عرض أغنية خاصة بالبرنامج باسم «السفيرة عزيزة»، واختتمت الحلقة بوعد من مقدمي البرنامج وأسرته للمشاهدين «بنوعدكم أننا هنفضل الشاشة اللي بتقدملكم كل حاجة بتدوروا عليها أو بتفكروا فيها ونفسكم تلاقوها».

«8 الصبح» احتفلت مذيعاته آية جمال الدين، هبة ماهر، داليا أشرف، ورحمة خالد، وأسماء يوسف، بمرور 4 سنوات على انطلاق «DMC»، إذ قدمت هبة ماهر حلقة اليوم من البرنامج، بينما تفاعلت معها الإعلاميات الأخريات عبر تطبيقي zoom وskype، وشملت إحدى فقرات البرنامج أفضل ما قدمه على مدار الأعوام الماضية.

بمناسبة مرور 4 سنوات.. أجمل اللحظات من «مساء dmc»

فيه جرى عرض أجمل اللحظات والأحداث في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، وظهر خلال مقطع فيديو بعض الفنانين الذين حلوا ضيوفا على البرنامج خلال الشهور الماضية، منهم علي ربيع، والفنان إياد نصار، الذين تحدثوا عن تجاربهم الفنية، وكشفوا للبرنامج كواليس تحضيرهم لشخصياتهم الفنية التي أدوها على الشاشة، أيضا بعض الذكريات من الحلقات الأخرى مثل الحلقة التي قدمت من رحاب الحسين، واستضافة نجوم مسلسل الاختيار الذي يروي قصة بطولة الشهيد أحمد المنسي.

نجوم الفن يهنئون DMC بعيد ميلادها الرابع

عرضت القناة مقطع فيديو، حرص فيه نجوم الفن على تهنئة القناة خلال احتفالها بعامها الرابع، من بينهم كريم فهمي الذي أكد أن القناة كان «وشها حلو عليّ جدًا في مسلسل الواد سيد الشحات»، النجمة إلهام شاهين التي وصفتها بأنها «أجمل الشاشات»، بينما قالت مي سليم: «بحبكم دايمًا ومنورين الدنيا»، وغيرهم من النجوم صبري فواز، شريف رمزي، سمية الخشاب، نرمين الفقي، تارا عماد، أحمد مجدي، ميس حمدان، كرم عبدالعزيز.

إعلاميو DMC يجددون العهد مع الجمهور

الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء DMC»، جدد خلال برنامجه العهد مع المشاهدين بالالتزام بأكبر قدر من المهنية والشفافية، وجاسمين طه زكي، إحدى مقدمات برنامج «السفيرة عزيزة»، ووجهت رسالة إلى جمهور القناة «بكم نجحنا ومعكم كبرنا وبدعمكم وتشجيعكم ومساندتكم سنكمل في تقديم رسالتنا على DMC».

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أكد خلال برنامجه أنه باقٍ على العهد مع الجمهور، وأنه خلال برنامجه في «DMC نفكر الفكر المستنير وتجديد الخطاب الديني والوعي».