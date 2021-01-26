تكرار حرائق المنازل وفقدان أسر بأكملها.. وخبير: اقفل محبسك وغير السلك

تزايدت حوادث الحريق، الناتجة عن ماس كهربائي وتسرب الغاز الطبيعي بالمنازل، التي تسببت في مقتل بعض المواطنين، ومنهم أسر بأكملها، وآخر تلك الوقائع جاء أمس، حيث لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، نتيجة حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج بمحفظة القاهرة، حيث توفى الضحايا خنقا، نتيجة اشتعال النيران خلال النوم.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة المرج بنشوب حريق بعقار سكني، وعلى الفور انطلقت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، وأن الشقة التي شهدت الحريق تقع في الطابق الثالث بعد الأرضي، وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب، وتبين من خلال الفحص والتحري أن النيران اشتعلت في أبواب غرف النوم، ولم يتمكن الضحايا من الهرب من النيران، فقتلوا خنقا من دخان الحريق.

حريق المرج سبقه، حريق الدقي، الذي أودى بحياة 4 أطفال وجدتهم، بعدما اندلع حريق في شقتهم السكنية بالطابق الثالث في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، بسبب ماس كهربائي، وكان الزوج وزوجته نائمين داخل إحدى الغرف، بينما كانت والدته مستغرقة في النوم في غرفة مجاورة، وفي الغرفة الأخيرة كان 4 من أولاده مستغرقين كذلك في النوم.

خبير أمن وسلامة: سلامة الأسلاك وإغلاق المحابس ضروريين لتجنب الحرائق

وتعليقًا على هذ الشأن، قال الدكتور أحمد هيبة، خبير السلامة والصحة المهنية، أن هناك خطوات يجب على الأهالي القيام بها لتجنب حرائق الماس الكهربائي وتسرب الغاز، التي ينجم عنها مصرع أسر بأكملها.

وأضاف لـ«الوطن»، أن خطوات الحماية من الاختناق بتسرب الغاز تتلخص في ترك منفذ للتهوية في حمام ومطبخ المنزل، والتأكد من غلق مفاتيح الغاز قبل النوم، ومراعاة الفحص الدوري للأجهزة من قبل الفنيين.

وأشار خبير السلامة المهنية، إلى أنه يجب التأكد من صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، وعدم وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

وأوضح أنه يجب التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق لتجنب حدوث ماس كهربائي.​

كما نصح خبير الأمن والسلامة، بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها.