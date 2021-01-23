إصابة سيدتين في حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع «عبدالسلام زغلول»، في منطقة «أرض نوبار»، بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، مساء اليوم السبت، أسفر عن إصابة سيدتين.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مدير الحماية المدنية، العميد عمر حرب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، في دائرة حي غرب شبرا الخيمة، ووجود حالتي إصابة دون خسائر في الأرواح.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن الشقة تقع في الدور الثانى بأحد العقارات، مكون من 4 طوابق، بشارع «عبدالسلام زغلول»، في منطقة «أرض نوبار»، ملك للمواطن «مصطفى حسين».

وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، مع وجود حالتي إصابة وهما زوجة مالك الشقة، وتُدعى «سارة ز. ع.»، 33 سنة، وشقيقته «روان»، 18 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، لتلقي العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، شهد طريق «شبين القناطر - طوخ»، حادث تصادم بين 3 سيارات وجرار زراعي، قبل قليل، أمام مركز شباب مشتهر، بدائرة مركز طوخ، ويجري حالياً فحص البلاغ، وحصر المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالحادث من مدير الإدارة العامة للمرور، العميد أمجد محفوظ، وتم على الفور توجيه مدير مباحث القليوبية، اللواء حاتم الحداد، ورئيس المباحث، العميد خالد المحمدي، بالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وتبين من المعاينة، أن الحادث بين ثلاث سيارات، إحداها ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (5964 ق د ع)، والثانية سيارة نقل رقم (2638 ق ف ج)، والسيارة الثلاثة أجرة لنقل الركاب على خط «طوخ - شبين القناطر»، إضافة إلى جرار زراعي، وتم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.