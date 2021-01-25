حريق يلتهم محل لبيع كماليات السيارات بشبرا.. والسبب: ماس كهربائي

التهم حريق هائل، شهدته منطقة «الوحدة العربية» في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قبل قليل، محتويات محل لبيع كماليات السيارات بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق نتج عن ماس كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل محل لبيع قطع غيار وكامليات السيارات بشارع «جمال عبد الناصر»، متفرع من شارع «أحمد سعيد»، بمنطقة «الوحدة العربية».

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، ونتج عن الحريق احتراق وإتلاف محتويات المحل بالكامل.

وتبين من المعاينة الأولية، أن المحل، الذي التهمت النيران جميع محتوياته، ملك شخص يُدعى «ت. ح. س.»، وتبلغ مساحته حوالي 25 متراً مربعاً، ودلت التحريات الأولية على حدوث ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران داخل المحل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص الحريق، وطلب تحريات المباحث عن أسباب وملابسات الحادث، وتشكيل لجنة من الحي لمعاينة المحل وتراخيصه.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقياة العميد عمرو حرب، من السيطرة على حريق هائل شب فى مصنع دعاية وإعلان بمنطقة ميت حلفا، التابعة لمركز قليوب، باتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر قيمة الخسائر.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في مصنع دعاية وإعلان بدائرة مركز قليوب، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده لباقى أجزاء المصنع، دون خسائر في الأرواح.

وبالفحص تبين أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى بـ "صندرة المصنع"، حيث أن المصنع مقام على مساحة 600 متر مربع، كما أن الحريق كان على مساحة 150 متراً من المصنع بالأخشاب، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم منع امتداد الحريق لمخزني أخشاب وتنر داخل المصنع.