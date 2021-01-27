الصحفيين: صرف المعاش للمتوفين بكورونا وتأجيل انتخابات الروابط

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا اليوم، برئاسة النقيب ضياء رشوان، وأصدر عدة قرارات، منها اعتماد محضر المعاشات، وحصول أسر جميع الزملاء الذين يتوفون بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على معاش النقابة كاملا.

وأوضح شبانة، في تصريح له، أنه تقرر استثناء الزميل مدحت إمام الذي توفى قبل أيام، وحصول أسرته على معاشه كاملا، علما بأنه توفى بأمراض أخرى، وليس بسبب فيروس كورونا.

وأكد سكرتير عام النقابة، أن المجلس قرر تأجيل انتخابات جميع الروابط مؤقتا، والبت فى أمرها لاحقا، موضحا أنه سيصدر بيانا بعد قليل، بتفاصيل الاجتماع.

وكان مجلس النقابة، أعلن في وقت سابق، طلب فتوى قانونية من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول قانونية تأجيل انتخابات التأجيل النصفي للنقابة والجمعية العمومية العادية المقرر لها 5 مارس المقبل.

وتلقى المجلس ردا من رئيس مجلس الدولة يفيد بضرورة الحصول على الرأي الفني لوزارة الصحة حول انعقاد الجمعية العمومية واجراء الإنتخابات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وقرر مجلس النقابة عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء.