نقابة الصحفيين: دورة تدريب إليكتروني مجانية عن تغطية جائحة كورونا

أعلنت لجنة التدريب في نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تنظيم دورة تدريب إلكتروني مجاني حول أساسيات الصحافة العلمية وتغطية جائحة كوفيد-19، وذلك عبر منصة Zoom يومي الجمعة والسبت 8 و9 يناير من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء، وأوضحت اللجنة أن تنظيم التدريب يأتي بهدف رفع كفاءة المحررين وتوعيتهم تماشياً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويتم تنظيمه بشكل إلكتروني لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل فرص حدوث العدوي.

وأعلنت اللجنة أنه من المقرر أن يعاد تنظيم الدورة التدريبية يومي 29 و30 يناير، وأوضحت أن التدريب للمبتدئين ولا يشترط وجود أعمال سابقة، كما أشارت اللجنة في بيان عنها أن التدريب متاح لـ15 متدربا فقط وأن الشرط الوحيد الالتزام بحضور يومي التدريب.

التدريب يغطي 7 عناصر

ويقدم التدريب علياء أبوشهبة صحفية بجريدة روزاليوسف والحائزة على عدة جوائز صحفية دولية في الصحافة العلمية والصحية، ومن المقرر أن يشمل التدريب العناصر التالية:

- تعريف الصحافة العلمية

- متطلبات الصحفي العلمي

- هل يشترط أن يكون الصحفي العلمي دارسًا للعلوم؟

- نماذج للأسئلة الأساسية التي يجب سؤالها للباحث

- العثور على أفكار لقصص علمية

- آليات التدقيق

- ما هي التجارب السريرية للدواء ومراحل إجرائها.

خدمة فوري والاتفاق مع كلينك

وكانت النقابة قد أعلنت الاتفاق مع شركة فوري لسداد رسوم الاشتراك السنوي والاشتراك وتجديد الاشتراك في مشروع العلاج كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وناشدت الأعضاء بعدم التواجد في مقر النقابة إلا للضرورة القصوى وللاستفادة من الخدمات التقليدية التي ستقدم في 3 ساعات عمل فقط من العشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

كما أعلنت النقابة توفير مواد كحولية وكمامات بأسعار مخفضة بالاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن الاتفاق مع عيادات ومعامل كلينك لتقديم خدمات التحليل والكشف عن فيروس كورونا بأسعار مخفضة.