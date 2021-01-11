«الأقل عربيا».. نقابة الصحفيين: الناس ستفاجأ بأجور أعضائنا حال إعلانها

قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحديث عن أجور الصحفيين وأوضاعهم المادية، حديث يثير الشجون، لأنها لا تسر عدوا ولا حبيبا، مؤكدا أنه لو تم الإعلان عن أجور الصحفيين أو معاشاتهم، ستفاجئ الجميع حول متوسط دخل ومعاش الصحفي.

دخل الصحفي في مصر الأقل مقارنة بكل الدول العربية

وأضاف «يونس»، خلال مداخله هاتفية اليوم الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ومن تقديم الإعلامي سيد علي، المسألة ليست مقبولة على الإطلاق، ودخل الصحفي في مصر من أقل الدخول مقارنة بدخول نفس المهنة بكل الدول العربية.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن السوق الصحفي يتراجع الآن بشكل كبير، بالأخص الصحافة الورقية، والعائد من تلك الصحف متوقف على الإعلانات التي تنشر على صفحاتها فقط.

نحتاج لحزمة من الإجراءات لحل تلك الأزمة

وحول اقتراحاته لحل تلك الأزمة، صرح بأنه ليس هناك اقتراح واحد قد يحل تلك الأزمة، ولابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات، حتى يتم حل هذه الأزمة، في مقدمة ذلك، هو ما يتعلق بدعم الصحافة الورقية والإلكترونية، من خلال قوانين محددة واضحة لضمان هذا الدعم وزيادته وفقا للتطورات التي تحدث على المجال الصحفي في العالم أجمع.

أمين عام نقابة أصحاب المعاشات: إلغاء المعاش المبكر ظلم للسيدات

وحول الـ 5 فئات التي يسري عليها نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات، أجرى إعلامي البرنامج مداخلة هاتفية أخرى مع إبراهيم أبوالعطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، والذي صرح أن هذا القانون من المفترض أن يخضع تعديلات خلال الفترة القادمة، وهذه التعديلات خاصة بجزئية المعاش المبكر.

وأكمل، فوفقا للتعديلات الجديدة المقترحة ، لن يكون هناك معاش مبكر، «لازم يكون عنده 58 سنة على الأقل، وكدا كدا بيكون طالع أصلا بعد سنيتين بالكتير»، لافتا أن هذه التعديلات ستظلم فئات كثيرة وبالأخص السيدات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، نظام المكأفاة لفئات معينة من الموطنين، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون، وذلك بخضوع المؤمن عليهم لأحكام القانون والتي تم ذكرهم بالمادة التالية منه.