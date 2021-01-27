إصابتان بكورونا وحادث سير.. أحداث الوسط الفني والإعلامي في 24 ساعة

شهد الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الإصابات لنجومه تراوحت مابين إصابات بفيروس كورونا المستجد وحوادث سير

إصابة الفنانة رنا رئيس بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس، عبر حسابها على «فيسبوك»، إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها مسحة ظهرت إيجابيتها للفيروس.

وكتبت «رنا»: «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعاً».

وقالت الفنانة الشابة في تصريح لـ «الوطن»، «شعرت بدور برد عادي بدأ معي منذ يومين فقررت إجراء المسحة من باب الاطمئنان علي نفسي لاتفاجئ بأنها كورونا، فقررت أن أعلن على الفيسبوك حتى يأخذ كل من اختلط بي طوال الفترة الماضية حذره».

إصابة الملحن وليد سامي بفيروس كورونا

كما أعلن الملحن وليد سامي عبر حسابه على «فيسبوك»، إصابته بفيروس كورونا مطالبا الجمهور الدعاء له حيث كتب قائلا: «ادعوا لي عشان أنا تعبان أوي»، مشيرا إلى أنه يتبع بروتوكول علاج كورونا ولكنه يشعر بآلام في الجسم.

إصابة مي حلمي في حادث سير

تعرضت الإعلامية مي حلمي صباح الثلاثاء، لحادث سير بصحبة شقيقها على طريق المنصورية، أدى إلى إصابتها بكدمات، فيما تعرض شقيقها لإصابات كبيرة، إذ طالبت الجمهور عبر السوشيال ميديا بالدعاء له.

ونشرت «مي» صورة للسياره بعد الحادث وهي مهشمة، وعلقت عليها قائلة «شكرا لكل الناس اللي بتسأل عليه بعد الحادثة أنا الحمدلله بخير كدمات بسيطة ادعو بس لأخويا أرجوكم عشان تعبان أوي وفي المستشفى»، وأضافت «معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية، الحمد لله كدمات بس، واحد من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا».

كما وجهت بعدها كل الشكر لمن اطمأن عليها بعد الحادث سواء باتصال أو رسالة مطالبة الدعاء لشقيقها.