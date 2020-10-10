الفخراني: رنا رئيس أصيبت بالمصران الأعور أول يوم تصوير لمسلسلي الجديد

قال الفنان يحيي الفخراني، إنه خلال الفترة الماضية قرأ الكثير من الأعمال الفنية وكانت جميعها إما تشبه ما قدمه في وقت سابق، وإما لا تستحق التعب، موضحا أنه لا يعجبه كتابة مشروعات خاصه له في الموسم الرمضاني.

وأضاف "الفخراني"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الكاتب عبدالرحيم كمال الذي عمل معه في أكثر من عمل فني "دمه خفيف"، مشددا على أن الفنان لا بد أن يكون "دمه خفيف".

ولفت إلى أن مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" به كوميديا ورومانسية، ويتناول علاقة الأب بأبنائه، موضحا أن العمل به عدد من الفنانين والنجوم، مثل الفنانة أنوشكا، والفنانة رنا رئيس والتي أصيبت بالمصران الأعور في أول يوم تصوير، وتعطل العمل بسبب إصابتها، رغم أنها كانت متحمسة جدا، مشيرا إلى أنهم غيروا برنامج العمل لكي لا يبدأوا بالمشاهد الخاصة بها.