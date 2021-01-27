ابن شقيق العندليب يكشف حقيقة نسبه للنبي: «من نسل الإمام الحسين»

علق محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر الراحل الفنان عبدالحليم حافظ على ما تم تداوله بخصوص عمه خلال الفترة الماضية، وذلك خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مؤكدًا أن عمه الراحل مازال حيًا بين الناس بفنه وأعماله الفنية الخالدة، وأن الذكرى الطيبة والإنسانية هي التي تبقى، بجانب ما بذله من أجل الفن.

وأشار إلى أن «آل شبانة» الذين ينتمى لهم عبدالحليم حافظ، ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الإمام الحسين، وأن عائلة شبانة لديها شجرة عائلة في جمعية العائلة، وأن العندليب نفسه كان يعلم ذلك ولم يتحدث في هذا الأمر.

وكشف «شبانة» تفاصيل اكتشافه لجثمان عمه بحالته، مشيرًا إلى أن التربي أخبره بغرق المقابر بسبب مياه عين الصيرة، وكانت الذكرى الثلاثون لوفاته، وحصلوا على تصريح من دار الإفتاء المصرية بالتعامل مع المقبرة، وذلك بحضور إمام مسجد الدندراوي ومجموعة من لجنة تخليد ذكرى عبدالحليم والعائلة، ووضعوا الكشاف وطلبوا منه النزول لمشاهدة جثمان عمه، وبالفعل نزل فرأى جثمان عمه الذي لم يره منذ 30 عاما.

ولفت أنهم استعانوا بمهندس لتحديد المخاطر ووجدوا صخورا حالت دون وصول المياه للمقبرة، وأوصى المهندس بنقل الرفات وعمل عزل للمقبرة.

وأشار إلى أنهم نصحوه لو شاهد شيئا طيب في القبر أن يحكيه وإن رأى شيئا غير جيد لا يحكيه، لافتًا أن عمه مات غريبا مبطونًا، وأنه لا يبحث عن تفسير لما شاهده من بقاء جثمان عمه وعدم تحليله.