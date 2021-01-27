تاج الدين يمازح «عامر» عن موعد تلقيه لقاح كورونا: لما ييجي دوري هبلغك

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على سؤال الإعلامي شريف عامر، حول موعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث قال ضاحكًا: «أنا هاخد دوري، لما ييجي دوري هتلقى اللقاح إن شاء الله، ولما ييجي دوري هبلغك على طول».

كل اللقاحات تؤدي نفس الغرض

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أنه لا يوجد «تطعيم حلو وتطعيم وحش»، لكن مصر تسعى لتعدد مصادر اللقاح من أجل الحصول على كميات أكثر فقط، بينما جميع اللقاحات التي يتم اعتمادها تؤدي نفس الغرض.

الحيوانات قد تُشفى من الأدوية البشرية والعكس صحيح

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الغوريلا والقردة يُطلق عليهم مرحلة «ما قبل الإنسان»، لذلك فإن شفاء غوريلا مصابة بكورونا، من الأجسام المضادة التي حصل عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمر محتمل: «الحيوانات دي تسمى مرحلة ما قبل الإنسان، وبالتالي لما تتصاب وتستخدم هذه الأدوية البشرية تُعالج، فبعض الحيوانات والطيور قد تستخدم الأدوية البشرية والعكس الصحيح».

ليس هناك أساس علمي من تخوف البعض من اللقاحات

وأوضح أنه ليس هناك أساس علمي من تخوف البعض من اللقاحات، «اللقاحات دي كلها واخدة إجازة مؤقتة وتسجيل طارئ، فيه ناس تقول استنى نشوف اللي خده هيحصلهم إيه وبعدين ناخده بعد كده، وعقب ذلك هيبدأ يتحايل ويرجوا أنه يأخذ التطعيم».

وتابع: «الناس دلوقتي تسعى للحصول على اللقاحات، أحنا بدأنا بأطباء العزل، الأولويات تٌنفذ الآن، فيه أولوية وفيه أولوية الأولوية، الكوادر الطبية لها الأولوية والحق في التطعيم، لكن أولوية الأولوية هم الأطباء في الخط الدفاعي الأول، في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات وأمراض الصدر، وبعدين كل الفئات الطبية سيتم تطعيمها».