تاج الدين لـ«القومي للبحوث»: انتظركم في الاتحادية لحل مشاكلكم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون القطاع الصحي، إنه سيلتقي بالدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، خلال الأيام المقبلة في مكتبه بالاتحادية وذلك للاستماع لجميع المشاكل التي تتعلق بالبحث العلمي المتعلق بتحضير اللقاحات وعمل المركز القومي للبحوث بشأن الأدوية واللقاحات والعمل على حلها في إسرع وقت «مكتبي مفتوح ليكم في أي وقت».

رئيس الجمهورية لما بيأخذ قرار بينفذه

وداعب عوض تاج الدين، خلال استماعه لشكاوى علماء المركز حول البيروقراطية والتأخر في إنهاء إجراءات وأوراق اللقاح المصري لعلاج كورونا، «عاوز أقولك حاجة، في ناس بيروقاطيين بيعوقوا العمل ودي موجودة في كل مكان، ونقول نحن عملنا عشان نتخطى هذه العقبة في أزمة كورونا، كسرنا كل القواعد، والحمد لله عملنا في الأزمة ونجحنا، ورئيس الجمهورية صدره رحب وبيقبل جيمع الكلام ويعمل كل حاجة ويحل كل المشاكل»، مضيفا أن مصر نفذت حاجات كثيرة الفترة الماضية والريس السيسي، صاحب قرار: «أفضل شيء فيه هو كل ما يأخذ قرار بينفذه».

وتابع: «عندما توليت حقيبة الصحة وجدت أزمة أنسولين، وكانت هناك أزمة وواجهت وقتها بيروقراطية، والحمد لله صممت على أن نصنع الأنسولين، والحمد لله في جهات أصبحت وقتها تصنع الأنسولين»، مضيفا أن الجميع يواجه هذه الأزمات، ولكن الأهمية في العمل كيفية التغلب عليها.

وأضاف عوض تاج الدين، أن أهم ما يميز الأزمات هو أن تكون هناك حلول لها، لافتا إلى أن مصانع الأدوية ساهمت في الحل والخروج من هذه الأزمة المتعلقة بكورونا فيروس «كوفيد 19» سواء من أدوية أو ماسكات، مشيرا إلى قدرة المصانع المصرية نجحت في العبور من الأزمة بخلاف العديد من الدول.

تاج الدين لرئيس مركز التميز العلمي: لو ضغطك عِلي مش هتعترف تشتغل

وداعب عوض تاج الدين، الدكتور محمد أحمد علي رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات قائلا: «متزعلش نفسك ولو ضغط علي مش هتعرف تشتغل، وعلى قد ما هقدر أساعدكم هعمل ولو قدرت هقول للرئيس السيسي»

هاشم يطالب بالاهتمام

وطالب الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، أن يكون هناك اهتمام للقاح المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث، مثلما يتم منحه من تصاريح وسهولة للتعامل مع اللقاحات الأخرى، متسائلا: «إزاي المصنع اللي شغال حاليا تجهيزات لتصنيع اللقاح يعطلوا الورق الخاص به، وتطلب هيئة الدواء المصرية من المصنع عاوزين موافقة هيئة التنمية الصناعية»، متابعا، أن مصر كلها لا يوجد بها معامل P3 لاب، مشيرا إلى أنه وقت العمل في بداية مشروع اللقاح تم كسر قواعد الروتين والبيروقراطية، وتم عمل الإجراءات دون النظر إلى الروتين والبيروقراطية، لافتا إلى إن علماء المركز القومي للبحوث حقنوا أنفسهم بالمصل.