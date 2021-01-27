«الهجرة» تدعو جاليات مصر بالمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجًا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على ريادة الأعمال.

جاء ذلك في إطار إطلاق المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال كلمته أمس الأول في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، بضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق أهداف المبادرة بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

ودعت مكرم، الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى خاصة الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث يمكن للمصريين بالخارج -الراغبين في المشاركة- دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، في إطار مبادرة الرئيس التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.

وزيرة الهجرة تشيد بمؤسسة «نيو إيجيبت»: تهتم بالتنمية في مصر

كما أشادت وزيرة الهجرة بمؤسسة المجتمع المدني «نيو إيجيبت» -ومقرها الولايات المتحدة الامريكية- التي أسسها عدد من المصريين بالخارج لاهتمامهم بشأن المساهمة في التنمية بمصر وتقديم الدعم الفني والمادي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال مشاركتهم في الجهود المبذولة لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها في إطار عمل المبادرتين الرئاسيتين «اتحضر للأخضر» و«حياة كريمة»، في ضوء حملة «صفط تراب.. البداية» التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية.

تنفيذ 5 مشروعات بقرى أسيوط بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة بـ2.350 مليون جنيه

وأثنت وزيرة الهجرة، على التعاون مع المصريين بالخارج والجهات الدولية، في إطار مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة، حيث تمّ تنفيذ 5 مشروعات للتنمية المجتمعية في قرى محافظة أسيوط بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمات المجتمع المدني في إطار برنامج «مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر»، بدعم من المصريين في الخارج، وذلك بتمويل من الجانب الإيطالي بقيمة 470.000 جنيه لكل مشروع بإجمالي 2.350 مليون جنيه.

ولفتت مكرم، إلى أنَّ أعمال التطوير تضمنت إطلاق حملات لرفع مستوى الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك إطلاق حملات توعية مجتمعية حول جمع وفرز النفايات وإعادة تدويرها، وحملات توعية صحية، ودورات تدريبية للمثقفين حول مشكلة النفايات، وتوفير فرص عمل للشباب في القرى المستهدفة.

وزيرة الهجرة تثني على مؤسسة «ملتقى شباب الخير»: تدعم غير القادرين بالقرى

كما أشادت وزيرة الهجرة بمؤسسة «ملتقى شباب الخير» للمصريين بالخارج -ومقرها الكويت- وذلك لتنفيذهم عدة حملات بعدة قرى ومن أهمها الاتفاق على تركيب وصلات المياه بعدة قرى في محافظة الفيوم، وتوزيع البطاطين وكراتين دعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا، وتوزيع مستلزمات طبية ووقائية لثلاث مستشفيات خلال الموجة الثانية من أزمة كورونا، وتوزيع بطانيات بحي الأسمرات، وذلك وفقًا لرؤية الرئيس السيسي بتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

وأشارت إلى أنَّه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبق وتم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2020 - 2021 لدعم تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» والتي تستهدف إيجاد البدائل لمكافحة الهجرة غير الشرعية في 70 قرية على مستوى الجمهورية، داخل 14 محافظة بواقع تنمية 5 قرى ممن الأكثر احتياجا بكل محافظة من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة «حياة كريمة» وذلك لتحقيق التنمية المجتمعية وتطوير تلك القرى للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتتضمن أعمال التطوير إقامة مشروعات ودورات تدريبية على الحرف والمهن.

وقالت مكرم، إنَّ الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال عقد العديد من برامج التوعية والتدريب، من بينها التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعديد من الجمعيات الأهلية، وتعد محافظة أسيوط خير نموذج يحتذى به في التعاون والتكاتف.