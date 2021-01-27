القوى العاملة تستخرج 75 ألف بطاقة رقم قومي للعمالة غير المنتظمة مجانا

انتهت مديريات القوى العاملة في بعض المحافظات، من تنفيذ تكليفات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، لتدوين الحرف والمهن الحقيقية التي يعملون بها فعليا، في إطار خطة الوزارة الخاصة بتكوين قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايتهم صحيا واجتماعيا.

بطاقات رقم قومي مدونا بها مهنة العامل غير المنتظم

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنّه جرى حصر بيانات 50 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة، و25 ألف عامل غير منتظم يتم حصرهم حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستخراج بطاقات رقم قومي مجانا لهم، مدونا فيها المهنة كمرحلة أولى للحصر، على أن تتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، تكاليف استخراج البطاقات.

وزير القوى العاملة: بطاقات الرقم القومي للعمالة غير المُنتظمة مدون بها المهنة الحقيقية

وفي ذات السياق، كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن خطوة الوزارة تجاه العمالة غير المنتظمة، التي تنفذها الوزارة ممثلة للحكومة المصرية، في استخراج الوزارة بطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة، مدونا بها المهنة الحقيقية للعمالة التي سيتم حصرها على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أنّ حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، رصدت ميزانية لتحمل تكلفة ترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقة الرقم القومي للعامل غير المنتظم بالمهنة التي يعمل بها فعليا، إضافة إلى إصدار شهادات قياس مستوى المهارة.

وأكد أنّ الوزارة نسقت مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث يسلّم العامل غير المنتظم، البطاقة الجديدة في اليوم التالي.

وفي ذات السياق ذاته، تستأنف وزارة القوى العاملة، تنفيذ الخطة القومية والاستراتيجية التي بدأتها قبل عدة أسابيع، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة .غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية.