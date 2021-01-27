أسعار الخضر والفاكهة في الإسماعيلية اليوم: ارتفاع الطماطم

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، مع استمرار ارتفاع سعر الطماطم بعد انخفاضه على مدار الأسابيع الماضية.

وسجل كيلو الطماطم في أسواق الجملة 3 إلى 3.5 جنيه للكيلو، بينما وصل إلى 4 جنيهات في أسواق التجزئة ببعض المناطق ليسجل ارتفاع بقيمة جنيه تقريباً.

أما أسعار البطاطس فسجلت في الأسواق ما بين 1.75 جنيه وجنيهين للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

وكانت أسعار البطاطس قد سجلت أول الشهر نصف جنيه للكيلو في الأسواق، وأقل من جنيه في أسواق التجزئة، ما دفع كثيرًا من المزارعين إلى عدم جمع الثمار.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق خلال الأيام الماضية مع عزوف ملحوظ من المواطنين علي التردد علي الأسواق، فتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل الفلفل الأخضر انخفاضًا ملحوظًا أيضًا ووصل إلى جنيهين للكيلو فيما تراوح سعر الباذنجان بين جنيه و3 جنيهات للكيلو في ارتفاع طفيف للسعر، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهدت سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، منذ يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب في أسواق المحافظة 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.