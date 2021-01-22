تراجع ملحوظ في أسعار الطماطم والبطاطس بالإسماعيلية 

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، تراجعا ملحوظا في أسعار الخضروات بالأسواق، خاصة الطماطم والبطاطس بشكل كبير، وسجل كيلو الطماطم 2 جنيه، فيما سجلت البطاطس جنيه ونصف للكيلو، وسجل الخيار 3 جنيهات، في انخفاض مستمر لسعر الكيلو لدى تجار التجزئة.

وتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 إلى 5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضا ووصلت إلي 4 جنيهات للكيلو وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيه للكيلو.

وسجل الفلفل الأخضر انخفاضا ملحوظا أيضا وصل إلي جنيهان للكيلو فيما تراوح سعر الباذنجان بين جنيه و3 جنيهات للكيلو في ارتفاع طفيف للسعر، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهد سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرار للأسعار اليوم الجمعة حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لأبو سرة و4 جنيهات للبرتقال البلدي واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو فيما سجل التفاح المصري 18 جنيه للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلي 25 للكيلو.

وبحسب مزارعين في محافظة الإسماعيلية فإن هناك كميات كبيرة من المحاصيل مازالت في الأراضي لم يتم جمعها بسبب زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار.

وقال محمد الهادي "مزارع" أنهم لجأو إلي ارسال الخضروات الي محافظات مصر الساحلية لارتفاع الأسعار بشكل طفيف قد يغطي سعر التكلفة علي الفلاح.

وأضاف "للأسف هذا الموسم سيء جدا علي كل المزارعين ولم ينج منه أحد وسيؤثر يشكل كبير علي الزراعة الموسم المقبل لعدم قدرة الفلاحين علي سداد تكلفة زراعة هذا العام وعدم وجود أي عائد مادي"

وقال إن المزارعين يعملون بنظام الإقتراض سواء من تجار المبيدات الزراعية أو بائعي الأسمدة علي أن يتم السداد بعد بيع المحصول الا أن الغالبية العظمى لن تتمكن من بيع المحصول بالسعر المناسب لتغطية التكلفة هذا العام.

وأشار إلي أن محصول الباذنجان والبطاطس والطماطم تحديدا في الإسماعيلية عزف بعض المزارعين عن جمعهم بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض اسعارهم بشكل كبير في الأسواق.