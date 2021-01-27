طقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى على القاهرة 22 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح ستكون معتدلة.

أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق مختلفة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون معتدلًا على شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد مع وجود أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق مختلفة، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 11.

- مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 10.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 11.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 10.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 10.

- العريش: العظمى 23 والصغرى 10.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 12.

- سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 2.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 14.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 12.

- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 7.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 7.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 5.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 6.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 6.

- قنا: العظمى 23 والصغرى 6.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 7.

- أسوان: العظمى 26 والصغرى 8.

- الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 3.

- شلاتين: العظمى 27 والصغرى 15.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 16.

- سيوة: العظمى 19 والصغرى 6.