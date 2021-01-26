رئيس التحرير

محمود مسلم

بعد استقرار الطقس.. 166 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
11:14 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد ميناء الإسكندرية استقرار في حركة تداول البضائع، اليوم الثلاثاء، نتيجة تحسن الأحوال الجومائية، التي تشهدها المحافظة، ما نتج عن وجود 34 سفينة متراكية على أرصفة الميناء ما بين حركة شحن وتفريغ.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم حصر إجمالي البضائع الواردة والصادرة، ليصل إلى 166 ألفا و276 طنا، بينما تم دخول وخروج عدد 8 آلاف و413 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة إلى جانب عدد القطارات، الذي بلغ 4 قطارات بإجمالي 87 عربة.

وشدد شاهين، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

وتأتي حالة الاستقرار الجوية قبل يومين من بداية «نوة الكرم» التي توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انطلاقها يوم الخميس المقبل، ويصاحبها هطول أمطار ما بين شديدة ومتوسطة، على مدينة الإسكندرية، ما تبعه إعلان المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبالها.

وتأتي «نوة الكرم»، وفقا لجدول النوات لميناء الإسكندرية، يوم 28 يناير المقبل، وسط هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على المدينة الساحلية، مع استمرار هبوب الرياح الباردة، وحالة الطقس غير المستقر.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال «نوة الكرم»، بعد الانتهاء من نوة «الفيضة الكبرى»، التي اجتاحت المدينة بطقس شديد البرودة وصقيع، وتسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي؛ إذ وصل إلى 4 أمتار.

وتعد «نوة الكرم» من النوات الشديدة، التي تسمر ما بين 4 إلى 6 أيام، وتكون شمالية غربية 25-30 عقدة ممطرة.

وكثفت شركة الصرف الصحي، من استعداداتها لاستقبال «نوة الكرم»، من حيث جاهزية سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، في أثناء نزول المياه، لمنع أي تجمعات في الشوارع، وتيسير حركة المرور، دون أي معوقات.

اقرأ المزيد:

بـ 8 إجراءات احترازية.. «القداسات» تستقبل أقباط الإسكندرية الأحد

«تجارية الإسكندرية»: 18 مادة من لائحة الجمارك تحتاج إلى إعادة صياغة

«الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لـ «نوة الكرم»

زراعة الإسكندرية: دورات «أون لاين» في الإجازة لتأهيل الشباب لسوق العمل

تشميع مركز للدروس الخصوصية بوسط الإسكندرية

إعلان جداول امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية خلال أسبوع

أهمها «قاعة في مسجد».. غلق 8 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية (صور)

«غرفة الإسكندرية» تناقش مقترحات التعديل على مشروع «الضريبة الموحدة»

 مواطن يوناني يهدي محافظ الإسكندرية تاجا وقاعدة عمود أثرية

كهرباء الإسكندرية تعلن انقطاع الكهرباء في 7 مناطق غدا