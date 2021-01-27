خبير مروري: قانون تنظيم انتظار المركبات يتفق مع رؤية مصر 2030

تحدّث اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، عن تفاصيل قانون تنظيم مرفق مواقف الأجرة والسرفيس وأماكن الانتظار، قائلا إنّ القانون ليس كما يعتقد البعض، خاص بتنظيم عمل السايس فقط، لكنه بالدرجة الأولى مسماه أنّه «قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع»، ومن خلال استعراضه لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، انبثق عنه جزء آخر وهو ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة النشاط بالنسبة للسايس.

القانون عبارة عن تقنين أوضاع كيفية انتظار المركبات في الشوارع

وأضاف الشاهد، خلال حواره في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ القانون صدر أساسا لتنظيم انتظار المواقف في الشوارع، في 17 يوليو عام 2020، وصدرت الائحة التنفيذية له منذ أيام في 21 بالقرار رقم 5 لوزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أنّ القانون عبارة عن تقنين أوضاع كيفية انتظار المركبات في الشوارع، والمقابل المادي المحدد لانتظار المركبات، وكيفية استغلال الساحات، بما يتماشي مع كيفية الاستثمار وخلق موارد جديدة للدولة والقضاء على الاقتصاد الموازي، وتقنين أوضاع السايس.

يتفق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

وأكد أنّ القانون يتفق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بزيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة لجيل موجود على أرض الواقع دون تقنين لأوضاعهم، فكان لابد من نظرة جيدة ومعاونة الجهاز الإداري للدولة، المرور، ووزارة الداخلية، ووزارة الطرق والنقل، بأن نقدم العون للسايس بعد الانتهاء من البنية التحتية، بعد أن قفزنا من المركز 118 إلى المركز 28 في جودة الطرق على مستوى العالم.

وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية ترى الآن جهودا غير عادية من خلال الاستعانة بكاميرات الرصد، الردارات، وتقديم مشروع قانون مرور جديد، وكان لابد أن يواكب هذا العمل الجيد من جانب وزارة الداخلية ووزارة النقل، وتشجيع الدولة واستراتيجيتها في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إصدار قانون بكيفية انتظار تنظيم المركبات في الشوارع وتنظيم عمل السايس وهذا كان مطلب شعبي من المواطنين المصريين.