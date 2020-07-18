خبير مروري: قانون تنظيم السيارات سينجح عبر لجان مخصصة

قال اللواء مدحت غيته، مساعد وزير الخارجية سابقا للشرطة المتخصصة والخبير المروري، إن قانون تنظيم السيارات سيتم متابعته من المحافظة والمجتمعات العمرانية، وستختار الشوارع والأماكن التي يجوز فيها الانتظار عبر تشكيل لجان مخصصة.

وأضاف "غيته"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن اللجنة المختصة، هي من ستضع الضوابط التي على أساسها، سيتم مباشرة العمل في ذلك الإطار، وكذا القواعد التي من خلالها سيعمل السياس في ذلك القطاع، موضحا أن ذلك سيفيد الدولة في إنشاء نشاط اقتصادي جديد، لم يكن متواجد في حسبانها من قبل.

وأكد أن بعض أماكن وساحات الانتظار، يمتلكها البلطجية، وتستقطب أشخاص للعمل بها، ويحاسبوه في نهاية اليوم، على الإيراد اليومي الذي نجح في استخراجه نظير عمله، ويتلقى على أساسه أموالا، مشيرا إلى أن مباحث الإدارة العامة للمرور، ستكون من ضمن أولوياتها المرور على تلك الساحات، والتأكد من سلامة السياس، والتزامهم بالتسعيرة الموضوعة مسبقا.