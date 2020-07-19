هل تحويل السيارات من بنزين لغاز يخرجها من الضمان؟.. خبير مروري يُجيب

أجاب اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على سؤال الإعلامي سيد علي، حول "هل تحويل السيارات من بنزين لغاز يخرجها من الضمان أم لا؟"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وقال "هشام"، إن تحويل السيارة من بنزين لغاز لا يُخرجها من الضمان، ويجب طمأنة المواطنين بأن تحويل السيارات لن يكون إجباريًا في الوقت الحالي، ولكنه ما زال تحت البحث والدراسة وليس قيد التنفيذ حاليا، كونه يحتاج إلى إجراءات معينة.

وأشار الخبير المروري، إلى أن محطات الغاز الطبيعي في مصر عددها لا يستوعب تموين السيارات على مستوى الجمهورية، وهناك خطة من أجل زيادة أعدادها من أجل المساعدة على تطبيق القرار.

ونفى هشام، في الوقت ذاته ما تردد من شائعات حول ارتفاع تكاليف استخراج الرخصة، قائلًا: "الرخصة والمستخرجات دي كلها نُسميها أوراق مالية، ووزارة الداخلية لا دخل لها بها، وما يُحدد أسعارها هو مجلس الوزراء، ويتابعها في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس هناك أي زيادة".