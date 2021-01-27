طرق حجز خط المحمول مجانا لـ3 ملايين ونصف مستفيد من «تكافل وكرامة»

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على رفع مستويات كفاءة خدماتها المختلفة لمستفيديها من «تكافل وكرامة»، وتوفير أعلى معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر لنشر الوعي بالتحديثات الدورية لخدمات برامج الوزارة المختلفة.

وأوضحت التضامن أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا، لنحو 3 ملايين ونصف فرد.

خطوات حجز الخط

- يتم حجز الخط من خلال الرابط التالى https://tk.te.eg/

- يتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو إرسال كلمة «خط» على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ15 جنيها مصاريف توصيل.

- تؤكد الوزارة على أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل ودون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية أو ضريبة أو غيرها على هذه الخطوط، أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

- يتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا على هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريا.

- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجا بايت.

- بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يشتريها المستفيدون وشحنها من أي منفذ بيع.

- دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرش لأي شبكة أخرى.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأي شبكة أخرى.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأي شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشا.

لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير

- لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير.

- في حالة فقدان شريحة الخط أوسرقتها أو تلفها، يبلغ صاحب الخط فورا عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانا بالكامل.

وخصصت الشركة الخط الساخن 1442​​ للرد على استفسارات وطلبات وشكاوى المستفيدين، وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك. ​