البيئة: خطة الدولة تستهدف 50% مشروعات خضراء بحلول 2022

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه في ظل ما تشهده الدولة من تحول تنموي فإن كل الجهود يتم صياغتها في شكل أرقام ومؤشرات أسوة بدول العالم فخطة الحكومة 2018- 2022 مبنية على مؤشرات وأرقام، ومعايير الاستدامة البيئية مستهدف أن تصل إلى 50% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، كما نُعِد الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على أن يتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وأكدت فؤاد أننا نعمل على الاستعانة بأهل الخبرة من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة الدولة مع توسيع دائرة المشاركين من منظمات المجتمع المدني، وخاصة من الشباب لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض الواقع.

فتح باب التحاور والتشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات قريبا

وأشارت فؤاد في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة فتح باب التحاور والتشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات داعية كل منظمات المجتمع المدني للمشاركة، متوجهة بالشكر لكل القطاعات والهيئات والمنظمات والشباب والمرأة لدورهم في دعم العمل البيئي بمصر متمنية تقديم المزيد فكلنا شركاء ومسؤلون في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت فؤاد إن أولى نتاج الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية ستظهر بعد طرحها للقطاع الخاص قريبا، ونأمل أن نرى مصر جميلة ونرى تجربة نجاح لأحد المحافظات في مجال إدارة المخلفات الصلبة عقب الانتهاء من البنية التحتية لتلك المنظومة.

تطوير الريف يؤكد على سعي الدولة لتطبيق التعافي الأخضر

وأشارت إلى أن مشروع الرئيس لتطوير الريف المصري خلال 3 سنوات يؤكد سعي الدولة لتطبيق مفهوم التعافي الأخضر على أوسع نطاق، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة مشروع وحدات البيوجاز منذ عام مضى بالقرى المصرية والمتمثل في الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات بغرض توفير مصدر مستدام للطاقة، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا في قرى أخرى على مستوى الجمهورية، موضحا أن كل هذه المشروعات تحتاج إلى قانون ومناخ داعم للتنفيذ على أرض الواقع.