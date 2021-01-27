تدريب صيفي للطلبة في «ماستركارد» العالمية.. إليك الشروط والتفاصيل

أعلنت شركة ماستر كارد MasterCard الخاصة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، عن تدريب صيفي للطلبة تحت عنوان Mastercard Intern، وهو برنامج مدته 8 أسابيع حيث يكتسب الطلاب خلاله مهارات حقيقية في العمل والحياة في أثناء الاستمتاع والمساهمة في شركة عالمية، وبصفتك متدربًا، ستواجه تحديًا في إكمال المشاريع التي ستعزز مهاراتك بالإضافة إلى المساهمة في أهداف القسم وأهدافه.

ويكون برنامج التدريب الصيفي في القاهرة في الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى شهر أغسطس 2021.

الواجبات والمسؤوليات

- تطوير علاقة العمل مع قائد الفريق والفريق.

- المساهمة في الإنجازات اليومية للعملاء.

- تطوير وإنتاج التقارير بدعم وتوجيه من قائد الفريق.

- تطوير المهارات التحليلية عن طريق ضمان تضمين التوصيات والبصيرة في جميع النواتج.

- إعداد وتقديم العروض مع التوجيه.

- تحديد تحديات العميل وجلب الأفكار بشأن الفرص إلى انتباه الفريق.

الشروط الخاصة بالانضمام للتدريب

- الطلاب الذين يدرسون في مجال الكم/ إدارة الأعمال/ الرياضيات/ الاقتصاد.

- يكون طلاب السنة قبل الأخيرة (السنة الثالثة) مؤهلون للتقديم بالبرنامج.

- يشترط أن يكون لدى المتقدم مهارات تحليلية ممتازة والقدرة على استخدام البيانات لدفع القرارات.

- التفكير الابتكاري والمخاطرة المدروسة.

- القدرة على الشراكة عبر المنظمة.

- مهارات الاتصال السليمة.

ومن المقرر أن يحصل المرشحون الناجحون بعد التقييم على فرصة للنظر في برنامج الخريجين بدوام كامل لمدة 18 شهرًا في عام 2022.

وأشارت الشركة إلى أنَّ عملية التوظيف والمقابلات الشخصية ستكون عبر الهاتف أو عبر تقنية الفيديو، نظرًا للظروف التي فرضها فيروس كورونا «كوفيد -19» على جميع دول العالم، وإذا كنت بحاجة إلى تسهيلات أو مساعدة لإكمال عملية التقديم عبر الإنترنت، يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني reason.accommodation@mastercard.com، وتحديد نوع المساعدة التي تطلبها.

ويمكنك ملء طلب التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لشركة ماستر كارد على الإنترنت.