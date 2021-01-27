238 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجيه لسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائي، للاستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمة جدية التصالح لمن يقومون بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال 237 ألف 609 طلبات من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء العشوائى حتى اليوم، مشيراً إلى تحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

في سياق آخر، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال عام 2020.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن غلق 565 منشأة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير 530 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، وتم فحص عدد 110 شكوى والرد عليها.