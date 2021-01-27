مواعيد غلق كوبري خزان أسوان خلال فبراير للصيانة

قال المركز الإعلامي لديوان عام محافظة أسوان، إن كوبري خزان أسوان سيُغلق جزئيًا وكليًا أمام الحركة المرورية خلال شهر فبراير المقبل.

وأصدر المركز بيانًا، أكد فيه أنه نظراً لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذى سيترتب عليه الغلق الجزئي والكلي لكوبري الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات، وذلك في الفترة من 1 حتى 28 فبراير المقبل، على أن يكون الغلق الجزئى للكوبري من الساعة 5.00 صباحاً حتى الساعة 11.00 ليلاً، والغلق الكلي للكوبري من الساعة 11.00 ليلاً حتى الساعة 5.00 صباحاً.

وأهاب المركز بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبري الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضًا طريق فيله والشلال والسد العالي شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية، من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقي والغربي للنيل.

في سياق آخر، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، للمرور الميداني، برفقة الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لمتابعة الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى ضمن المنظومة، وكذلك متابعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة 12.3 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى تجهيز 122 موقعًا لفتح الملفات الأسرية والفردية، ما ساهم في تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة، والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة ذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وشدد نائب المحافظ أثناء جولته على مسئولي الشركات المنفذة بالجودة المطلوبة في تنفيذ أعمال البنية التحتية، لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت.