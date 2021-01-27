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محمود مسلم

عاجل.. وزير المخابرات الإسرائيلي: توقيع اتفاق السلام مع السودان خلال 3 أشهر

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سحر المكاوى
12:34 م | الأربعاء 27 يناير 2021
جانب من لقاء بين الوفدين الإسرائيلى والسودانى أمس

جانب من لقاء بين الوفدين الإسرائيلى والسودانى أمس

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام بينهما، وسيتم توقيعه خلال مراسم في واشنطن في غضون الشهور الثلاثة المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وزار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، أمس، السودان للمرة الأولى، لبحث المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر لإبرام اتفاق سلام. 

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