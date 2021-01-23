الخارجية السعودية: السلام مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، متابعا: «مبادرة السلام العربية هي العنوان العريض للعلاقة بين البلدين».

وأضاف بن فرحان، خلال مشاركته، أمس، في برنامج «مقابلة خاصة» على قناة «العربية»، «بناء بعض الدول علاقات مع إسرائيل قرارات سيادية، نأمل أن يكون لها أثر إيجابي على مسار السلام، وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا وهو دولة فلسطينية بحسب الأسس المتفق عليها».

وأوضح وزير الخارجية السعودى: «نرجو أن يكون ما تم دافعا لإسرائيل إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعا، وأنا واثق من أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن».

ووقعت عدد من الدول العربية اتفاقات سلام مع إسرائيل خلال الفترة الماضية، حيث كانت البداية مع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع المعاهدة من الجانب الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وكانت السودان هي الدولة العربية الثالثة التي توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في 2020، حيث أعن في 23 أكتوبر الماضي عن الاتفاق السوداني الإسرائيلي، الذي سيعمل على تسوية العلاقات بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وجاء ذلك تزامنا مع إزالة الرئيس الأمريكي اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وغرد ترامب عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «فوز كبير للولايات المتحدة والسلام في العالم، وافق السودان على اتفاق سلام وتطبيع مع إسرائيل، مع الإمارات والبحرين، قامت الثلاث دول هذه بذلك في غضون أسابيع فقط. المزيد سوف يتبعهم».