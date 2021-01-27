عباس أبوالحسن: قدمنا أدله كافية تشطب الطبيب المتحرش بالرجال من مهتنه

أعلن الفنان عباس أبو الحسن، أنه تم حبس طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال باسم سمير 4 أيام على ذمة التحقيقات، قائلا: «آخر حاجة هقولها في موضوع الطبيب المتحرش باسم سمير حتى يجد جديد، المجرم ده تحت تحفظ النيابة ومحبوس 4 أيام وسيتم التجديد له في الميعاد».

وأضاف أبو الحسن: «اللي إحنا قدمناه كافي بإذن الله يزيله من المجتمع ويشطب رخصته المهنية، ولكن أنا بناشد كل واحد حصل معاه موقف مع هذا المجرم سواء طالب أو شخص عادي أو دكتور أو مريض، حتى لو من 20 سنة، هي شهادة مهمة تصعب من موقفه وتغلظ عقوبة هذا المجرم».

أبو الحسن: أناشد المتضررين الإدلاء بشهاداتهم

وتابع: «أناشده إنه يتقدم لنيابة استئناف القاهرة بمبنى مقر النائب العام ويطلب الإدلاء بشهادته ضد الدكتور باسم سمير، الشهادة سرية ورؤساء ومعاوني النيابة شخوص قمة في الاحترام والرقي. ليه أنا بطلب ده؟ لأن مش لازم حد تاني يجيبلك حقك.. أنت مدين لنفسك برد الاعتداء، والفرصة جاتلك وفي سرية تامة كشاهد لن يطلب في المحكمة أو في أي حاجة تانية، تقدر تتصل بالمحامي الأستاذ حسن أبو العنين هيوجهك تعمل إيه دون طلب أي أتعاب».

وكان أبو الحسن، أعلن أنه لديه شهادات كثيرة، قائلا: «ياللي مافيش بني آدم يوحد ربنا دافع عنك ولا حتى من أهلك!، فلما أنت تكون عملت فيها ميت وسوقت عليا زوجتك الفاضلة وأولادك الدكاترة، من خلال معارف مشتركين، إن حياتك اتدمرت والكنيسة لفظتك واترجوني أكف لساني، وعشان ما حركش دعوى قضائية ضدك في النقابة والنيابة العامة، وأنا للأسف توقفت رأفة بعائلتك، واللي ملهمش ذنب فعلا، لكن أنت بقذارتك وجنونك اللي لوثت شرفهم مش أنا!، وأنا معترف إني غلطان إني ضعفت عاطفيا عشان عيلتك اللي مفروض محترمة، إنما يسبب الله الأسباب!، القاتل والجاسوس والمغتصب لهم أهل برضه هل نسيبهم عشان أهلهم؟! ولا نيل المجرم للعقاب ورد المظالم وردع المعتدي وحماية المجتمع هو غاية القانون؟!».