توقف تصوير فيلم «ديك العياط» لأجل غير مسمى بعد أزمة «باسم ورحاب»

أكد الفنان نضال الشافعي، توقف مشروع فيلم «ديك العياط»، لأجل غير مسمى، وذلك بعدما تأجل تصويره لعدة مرات.

وقال الشافعي، لـ«الوطن»، إنّ توقف التصوير يرجع لأسباب فنية وإنتاجية، وليس له علاقة بالأزمة التي وقعت بين باسم سمرة ورحاب الجمل، لاسيما وأنها انتهت بالصلح داخل منزل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

التزام الصمت

وتابع نضال الشافعي، بأن عدم تعليقه على الخلاف بين «باسم ورحاب» طوال الفترة الماضية، هو اتباع توجيهات أشرف زكي، بعدم الحديث عن تلك الأزمة إطلاقًا كونها مُشكلة خاصة مُتعلقة بزميلين داخل الوسط الفني ولا يصح أن تصل إلى الجمهور، فضلًا عن حلها في وقتٍ قصير لا يتجاوز يومين تقريبًا.

فيلم «ديك العياط» من بطولة نضال الشافعي، وباسم سمرة، ورحاب الجمل، وسهر الصايغ، وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد، وأحمد سلطان، وعمر كمال، وحمو بيكا، وهو من تأليف وإخراج وائل الرومي.

«الممثل السكران»

كانت أزمة طاحنة، قد نشبت بين باسم سمرة ورحاب الجمل، يوم 8 يناير الماضي، إذ وصفته بـ«الممثل السكران»، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت الفنانة: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».