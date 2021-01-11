منتجة «ديك العياط» تكشف حقيقة استبعاد رحاب الجمل من الفيلم وموعد تصويره

نفت فاطمة الليبية، منتجة فيلم «ديك العياط» ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن استبعاد الفنانة رحاب الجمل، من الفيلم، إثر الأزمة التي أثيرت قبل يومين بينها وبين باسم سمرة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت فاطمة الليبية لـ«الوطن»، «رحاب الجمل ممثلة مهمة ولا نستطيع الاستغناء عنها في الفيلم»، لافتة إلى أنه من المُقرر انطلاق تصوير الفيلم نهاية الأسبوع المُقبل، بعدما كان مُحددًا له يوم السبت.

وأوضحت مُنتجة فيلم «ديك العياط»، أن التحضير للعمل لا يزال مستمرا خلال الأيام الحالية، من بناء الديكورات، وكذلك تجهيز ملابس الشخصيات، مُعربة عن أملها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد عقد جلسة صلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، في منزله، أمس الأحد، بعدما نشبت أزمة بينهما خلال بروفات فيلمهما الجديد «ديك العياط»، ووصلت إلى تبادل الاتهامات بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام.

وبدأت القصة بمنشور للفنانة رحاب الجمل، عبر حسابها عبر «فيسبوك»، يحمل عنوان «الممثل السكران»، ولم تكشف رحاب خلال المنشور من الممثل المقصود بـ«البوست»، وكان مضمونه: «لما تبقى سكران وتدخل فرح، وتضرب زميل نجم بالكوع، ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين، تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع، ويسامحكم برضو، تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية ماتتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وبعدها بساعات قليلة، حذفت رحاب المنشور، بعد تدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي رفض أن يتم تداول أية مشكلات بين الفنانين عبر السوشيال ميديا.

واختتمت كلامها: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».