10 أهداف لمبادرة «حياة كريمة».. منها زواج الأيتام

منذ بداية مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على ريادة الأعمال، وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، من بينهم الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، وذوي الإعاقة.

كما تسعى المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في مؤسسات الدولة، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، ويرصد التقرير التالي أهداف المبادرة:

أهداف المبادرة

- توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا فى 2019، بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني.

- زواج اليتيمات.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.

- تشمل المبادرة القرى والنجوع.

- رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

- تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

- بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

- رصد مبلغ 103 مليارات جنيه للتنفيذ، والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ

- التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

- تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

تشمل المبادرة شق للرعاية الصحية، حيث يتم تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق.