بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد للرجال

يستضيف استاد القاهرة اليوم مباراة مصر والدنمارك، ضمن مواجهة قوية وشرسة ضمن منافسات دور الثمانية بالنسخة 27 لبطولة كرة اليد للرجال 2021 والمقامة في مصر، والتي تنتهي فعاليتها يوم الأحد المقبل الموافق 31 يناير الحالي.

وضمن سلسلة الأخبار الخدمية في مجال الرياضة التي تقدمها جريدة «الوطن» بثا مباشرا لمباراة مصر ضد الدنمارك في مباريات كأس العالم لليد 2021.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

ويمكن متابعة مباراة القوية بين منتخبي مصر والدنمارك من خلال البث المباشر التالي..

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موعد مباراة مصر والدنمارك في مباراة كأس العالم لكرة اليد للرجال

تنطلق صافرة الحكم لإعلان بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً وفقًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبرى، ويتم إذاعة مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، بين منتخبي مصر والدنمارك عبر قناة «أون تايم سبورت 1» ويعلق على المباراة المعلق الرياضي خالد خيري.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال اليوم

ويشهد اليوم منافسات قوية خلال دور الثمانية، إضافة إلى كأس الترضية، لتحديد المراكز من الـ25 إلى 30.

مباريات دور الثمانية

منافسة شرسة بين منتخب مصر والدنمارك وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة.

- يستضيف استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً مباراة بين منتخبي السويد ضد قطر.

- مباراة نارية تجمع بين منتخبي إسبانيا والنرويج في التاسعة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

- تلعب فرنسا البطل التاريخي لبطولة العالم لكرة اليد ضد منتخب المجر، في تمام الساعة التاسعة والنصف على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

مباريات كأس الرئيس

كما سيتم اليوم اللعب على كأس الرئيس للترضية ويتم بناءً عليه تحديد المراكز من الـ25 إلى 30.

ويلتقي منتخب تونس ضد النمسا وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد المركز الـ25 والفائز بالمباراة يتوج بكأس الرئيس للترضية.

تقام مباراة بين الكونغو الديمقراطيه وتشيلي في تمام الرابعة عصرا على تحديد المركز الـ27 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويلعب منتخب المغرب ضد أنجولا في السادسة والنصف مساء على تحديد المركز الـ29 على صالة الدكتور حسن مصطفى.