بث مباشر.. مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري

يستضيف استاد الدفاع الجوي، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه الأهلي في مباراته اليوم، لاعبيه السابقين رمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي وعبدالله السعيد، بعد انضمامهم لفريق بيراميدز، ما يجعل المباراة شديدة الحساسية خاصة بعد هجوم جماهير الشياطين الحمر والانتقادات الغاضبة من طريقة تعامل اللاعبين السابقين مع الأهلي، وانتقالهم بصورة يرونها غير لائقة.

تقدم «الوطن»، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز، المقام على استاد على ستاد الدفاع الجوي، ويسعى الأهلي للتشبث بالبقاء على قمة الدوري، بعد الفوز الثمين الذي حققه في مباراته الأخيرة ضد نادي المقاولون العرب، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة القوية بين فريقي الأهلي وبرميدز من خلال البث المباشر التالي..

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

انطلقت صفارة الحكم لإعلان بداية المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير، في تمام الساعة 7 والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، إذ لعب الشياطين الحمر 9 مباريات، فازوا في 6 جولات، في حين تعادل في 3 أخريات، بينما يحل نادي بيرميدز في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 5، وخسارة جولة وحيدة.

وتعد مباراة الاهلي ضد بيراميدز اليوم الثلاثاء هي المباراة الأخيرة على الأراضي المصرية للشياطين الحمر قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستشهد المواجهة الأولى بين النادي الأهلي ونادي الدخيل القطري في افتتاح البطولة.