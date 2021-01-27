افتتاح مدرستين بـ10 ملايين جنيه في بسيون

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن افتتاح المدارس الجديدة والاهتمام بقطاع التعليم من أهم أولويات المحافظة، لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والارتقاء بجودة التعليم المقدم لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفي فراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

بدأت الجولة بافتتاح المبني الجديد بمدرسة صالحجر الإعدادية بنات بمركز بسيون بتكلفة 3 ملايين و938 ألف جنيه، والذي يتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية تحتوي على 6 فصول، ومعمل، وعدد من الغرف.

كما افتتح محافظ الغربية المبنى الجديد بمدرسة عزبة السعداوي للتعليم الأساسي بتكلفة 6 مليون و177 ألف جنيه، ويتكون من 9 فصول، وفصلين لرياض الأطفال، إضافة إلى عدد من الغرف.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تهدف إلي خفض الكثافة الطلابية بالفصول، وتحسين المناخ العام للتعليم بالمحافظة، وذلك بالعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لافتتاح العديد من المدارس والفصول الجديدة، وتدريب المعلمين علي كافة الأساليب الحديثة في التدريس والتعامل مع الطلبة.

في سياق آخر، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 148 ألف و308 طلبات تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي 930 مليون و776 ألف جنيه حتي يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح «رحمي» أن المحافظة شكلت لجانًا متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول١٨٥١ طلبًا، ورفض 295 طلبًا، وجاري فحص عدد 146162 طلبًا، مؤكداً أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بخمسين جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس المقبل، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.