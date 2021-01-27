محافظ سوهاج يتفقد حوض الطرد الرئيسي بالمدخل الغربي لجرجا «صور»

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة ميدانية، اليوم، بمركز ومدينة جرجا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ في جولته عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، وخالد عبدالراضي، وكيل وزارة الزراعة، وكمال ميدان، وكيل وزارة الري، والمهندس مؤمن محمد، وكيل مديرية الطرق، والمهندس محمد عبدالعاطي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أشرف، ممثل جهاز التعمير والتنمية الزراعية.

واستهل «الفقي» جولته بتفقد حوض الطرد الرئيسي بالمدخل الغربي لمدينة جرجا، والمخصص لتغذية فرع ترعة المحاسنة «1» و«2 »، ومحطة الرفع بها، واللذين أنشئا لري 4 آلاف فدان بمنطقة غرب جرجا.

ووجه المحافظ بتوسعة المنحنى الموجود أمام حوض الطرد بالمدخل؛ لتحقيق السيولة المرورية، ومنع وقوع أي حوادث، وتشكيل لجنة من «الري، والزراعة، وجهاز التعمير والتنمية الزراعية»؛ لبحث معوقات تشغيل حوض الطرد الرئيسي، ومحطة الرفع بالمحاسنة، والعمل على إزالة تلك المعوقات، وتشغيل المشروع؛ لتمكين المزارعين من أعمال الري، مشددا على منح مهلة 10 أيام لوضع الحلول المناسبة لتشغيل الحوض والاستفادة منه، وتفادي وقوع أي حوادث بالمنطقة.

وتفقد اللواء طارق الفقي خلال جولته، مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق «المطار - بيت داود - المنطقة الصناعية بغرب جرجا»، بطول 15 كم، بتكلفة 41 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ إذ تشمل الأعمال «ازدواج الطريق، وتغطية الترعة الجانبية، وترحيل أعمدة الكهرباء، ورصف الطريق ورفع كفاءته».

ووجه محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من الأعمال، وتشكيل لجنة من «الري، والطرق، والوحدة المحلية، والكهرباء، والمقاول، والاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي»؛ لإزالة المعوقات كافة، والعمل على إنجاز المشروع في أسرع وقت، لافتا إلى أهمية الطريق الذي يربط مدينتي جرجا ودار السلام بمطار سوهاج الدولي، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.