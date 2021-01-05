محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة: «مش أول مرة.. واحنا عزوة الغلابة»

في مشهد يجسد الإنسانية، حضر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وكيلًا لعروسة يتيمة من أبناء المحافظة، خلال عقد قرانها بمقر الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج، وهو ما ظهر خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وسط ثناء كبير من رواد السوشيال ميديا.

عقد القران جاء بحضور محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية، فيما هنأ المحافظ العروسين، متمنيًا لهما حياة سعيدة، معربًا عن شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه، وسط دعوات من الحضور «بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير».

محافظ سوهاج: أوصيت أن أكون وكيل أي فتاة يتيمة

وعلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على الواقعة قائلًا إن ذلك الأمر لا يستحق الثناء لأنه عمل إنساني ويحدث بدافع الأبوة الذي يحمله تجاه جميع الفتيات اليتيمات وغير اليتيمات داخل المحافظة.

وأضاف «الفقي» لـ«الوطن»، أن فكرة أن يكون وكيلًا لعروس هو أمر كرره أكثر من مرة وفي مناسبات عدة طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه أوصى بأن يكون وكيلًا لأي فتاة يتيمة ليس لها أب أو شخص مسؤول توكله عنها ليلة عقد قرانها.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أنه يسعى لرسم البهجة والسعادة على وجه هؤلاء العرائس في يوم خاص بالنسبة لهم، لتصبح ذكرى جميلة لا ينقصها شيء ولا يشوبها حزن، وتتم بزفافهما على خير.

كما أوضح: «أنا على طول بعمل كدة، والبنات دي بسيطة وغلبانة لازم يتبسطوا ويفرحوا في يوم زي ده، إحنا عزوة للي ملوش أهل، وأهل للناس البسيطة والبنات اللي ببتجوز وملهاش وكيل».

وتابع: «وجودي معاهم بيبسطهم وبيخلق جو من السعادة والفرحة، وأنا كمان بكون سعيد جدا وبفرح عشان هم مبسوطين».

وفي دعابة منه، حذر المحافظ، العريس عقب عقد القران، من إغضاب العروس، مؤكدا له أنه لن يسمح بذلك، وعليه أن يعاملها بالحسنى، متمنيا لهما حياة سعيدة.