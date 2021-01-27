جامعة سوهاج تكرم طلابها الفائزين في الدورة الرياضية الإلكترونية

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات المصرية، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري العام الماضي، وأيضاً الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولة كمال الأجسام، ضمن فعاليات «دورة الشهيد الرفاعي 48»، التي أقيمت بجامعة طنطا، بالإضافة إلى تكريم اخصائيي رعاية الشباب من مسئولي النشاط الرياضي بالجامعة.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن خالص شكره واعتزازه لأبنائه الطلاب، على تمثيلهم اسم الجامعة بشكل مشرف ومتميز أمام الجامعات المصرية، وإصرارهم على الفوز وتحقيق البطولات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية، مشيداً بالدور الهام لمسئولي رعاية الشباب في دعمهم ومساندتهم الدائمة للطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه تم تكريم 10 طلاب من المتميزين في النشاط الرياضي، والحاصلين على مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى، و«دورة الشهيد الرفاعي 48»، ومنحهم شهادات تقديرية ومكافآت مالية قيمة، تشجيعاََ لهم على تفوقهم، وليكونوا مثالاً طيباً لباقي زملائهم.

وقال الخطيب محمد، اخصائي رياضي، إن قائمة الطلاب المكرمين ضمت كلاً من «أحمد عاطف، وإسلام عبد الرحمن، ومؤمن محمد، وريهام أشرف، وهشام محمد، ومحمد أبو زيد»، بالإضافة إلى الطلاب «محمد طلعت، براء أيمن، هشام كمال، زياد علاء».

وكان رئيس جامعة سوهاج قد افتتح، في وقت سابق أمس الثلاثاء، المعسكر الرياضي التدريبي الأول لكلية التربية النوعية، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك خلال الفترة من 26 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل، وتقام فعاليات المعسكر على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم.

وأكد «عزيز»، في تصريحات له على هامس الافتتاح، أن المعسكر يهدف إلى تدريب طلاب الكلية على الرياضات الجماعية، مثل كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.