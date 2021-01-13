افتتاح وحدة إنتاج شتلات الخضر «المطعومة» بمزرعة جامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، وحدة إنتاج شتلات الخضر «المطعومة» بمزرعة كلية الزرعة بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد عبدالحفيظ عميد الكلية، والدكتور خالد الشيخ المشرف على الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الوحدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد، وتأتي ضمن مشروع «حياة 2» الذي تنفذه منظمة اليونيدو بالمحافظة، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية لعام 2020/2021، مضيفاً أن لها دورا متميزا في خدمة المجتمع، من خلال توفير الشتلات المطعومة لبعض المحاصيل وهي الخيار والبطيخ والطماطم.

وقال الدكتور محمد عبدالحفيظ، إن الوحدة تستخدم أيضاً في المجال البحثي لتدريب الطلاب والخريجين والمزارعين على مهارة إنتاج الشتلات المطعومة والعادية تحت الزراعات المحمية، مشيرا إلى أن الوحدة تنتج ما يقرب من 35 ألف شتلة مطعومة في الدورة الواحدة، مما يساهم في تغطية الاحتياجات في سوق إنتاج الخضار، وتسويق المنتجات من الشتلات المطعومة من خلال تعاقدات مسبقة مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الشيخ المشرف على وحدة الشتلات المطعومة، أن وحدة إنتاج صوبة شتلات الخضر المطعومة مقامة على مساحة 360 متراً مربعاً، وتتكون من هيكل وخلايا ورقية للتبريد وشفاطات ولوحة كهربائية إلكترونية للقيام بعملية التبريد، موضحا أن هذه الشتلات مقاومة لملوحة وفطريات التربة وأمراض النبات مثل (النيماتودا)، وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.

وأضاف الشيخ، أن هناك تعاقدات تتم مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي، لتسويق منتجات الشتلات المطعومة بجامعة سوهاج.