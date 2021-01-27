اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا وجيبوتي لإنشاء كليات جديدة

وقع رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، ورئيس جامعة جيبوتي، الدكتور جامع محمد حسن، اتفاقية للتعاون المشترك بين الجامعتين، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي.

￼شهد توقيع الاتفاقية السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر في جيبوتي، وأبو بكر حسن، سكرتير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجيبوتي، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا.

وأكد الدكتور محمود زكي ‏أن هذه الاتفاقية تأتي ‏تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم‏ أواصر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين جامعتي طنطا وجيبوتي.

و￼أوضح رئيس جامعة طنطا أنه تم الاتفاق على إنشاء ‏كليات جديدة بجامعة جيبوتي، بالتعاون مع جامعة طنطا، تمنح ‏درجة الليسانس أو البكالوريوس المشترك بين الجامعتين، على‏ أن يقوم بالتدريس بها نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتعليم ورعاية ذوي الإعاقة بجامعة جيبوتي، من خلال التنسيق بين الجامعتين من جهة، والوزارات والهيئات المختصة من جهة أخرى.

كما تتضمن اتفاقية التعاو توفير جامعة طنطا مركز لتعليم الحرف اليدوية للسيدات في المجالات المختلفة، فضلاً عن إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ‏بهدف تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة جيبوتي، على أن تتولى جامعة طنطا الإشراف على المركز.

وتم كذلك الاتفاق على استقبال جامعة طنطا لطلاب جامعة جيبوتي، لاستكمال دراستهم العليا، على أن تقوم الجامعة بمنح المتفوقين منهم بعض المنح الدراسية، كما تم الاتفاق على المشاركة بين جامعة طنطا وجيبوتي، فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وكذلك وضع خطة عمل لتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.

وأضاف أن بنود البروتوكول تضمنت كذلك إنشاء ‏برنامج تدريبي لطلاب كلية الطب البشري بجبيوتي، على أن يكون التدريس بالبرنامج باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى قضاء عامين بمستشفيات طنطا الجامعية، وكذلك قضاء خريجي كلية الطب بجيبوتي لفترة التدريب الإكلينيكي بمستشفيات طنطا الجامعية.