وفاه طالب كلية الهندسة المصاب بحادث سير في العناية المركزة بجامعة طنطا

توفي الطالب محمد طارق، بالمرحلة الرابعة في كلية الهندسة، بجامعة طنطا، صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث أليم، بعد مرور ما يزيد عن 23 يوما من دخوله في غيبوبة بالعنايه المركزة بمستشفيات جامعة طنطا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لطلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا، صباح اليوم، وفاة الطالب محمد طارق.

كان الدكتور ‏محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، توجها في وقت سابق إلى المستشفى التعليمي بالجامعة، للاطمئنان على حالة الطالب محمد طارق فؤاد خطاب، بالفرقة الرابعة «قسم الهندسة المدنية» بكلية الهندسة، الذي أصيب في حادث سير أمام سوق الجملة بطنطا، مطلع الأسبوع الجاري.

كما رافق رئيس الجامعة ونائبه، خلال الزيارة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمي، ونواب مدير المستشفى الدكتور «أحمد سويلم، وشريف الجرف، ورامي عتلم».

وحرص «زكي» خلال الزيارة، على مقابلة والد الطالب، مؤكدا له أنه يتابع بنفسه حالته الصحية أولًا بأول، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء، وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرض لها، موجها إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة لمحمد طارق.

وعبر والد الطالب، عن تقديره الكامل لرئيس الجامعة ونائبه، ولإدارة المستشفيات الجامعية، مثمنا موقفهم الإنساني بزيارته واهتمامه المستمر بالحالة الصحية لابنه، وتوجيهاته بتوفير سبل الرعاية المطلوبة كافة.