صورة نادرة تجمع «الارستقراطية وبنت البلد».. سناء جميل ونبيلة السيد معا

صورة نادرة تعود لزمن الفن الجميل جمعت بين النجمتين سناء جميل، ونبيلة السيد، كل واحدة منهما تعد ملكة في منطقتها التي تجسدها على الشاشة، كلتاهما اكتسبتا عشق الفن منذ نعومة أظافرهما، والاثنتان عملتا مع عدد من الفرق المسرحية التي قدمت أروع الروايات بالقرن الماضي.

«المرأة الأرستقراطية التي تتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة» من الأدوار التي أجادتها الفنانة سناء جميل، خصوصًا وأنها بطبيعتها «هانم» وهو الأمر الذي تمردت عليه من خلال دورها في مسلسل «الرايا البيضا» للكاتب إسماعيل أنور عكاشة، والمخرج محمد فاضل، وتجسيدها شخصية «فضة المعداوي» المعلمة بشادر السمك التي لاتجيد القراءة والكتابة وتأكل الطعام وتشرب القهوة بصوت عالي، وهو الدور الذي تخوفت منه «معقول أنا أعمل كده وأكل وأشرب بالطريقة دي»، ولكنها اقتنعت بعدما أكد لها المخرج رهانه على نجاحها وقد كان.

«ولا ياحموووو التمساحة يلا» من أشهر إفيهات سناء جميل التي أطلقتها بمسلسل «الراية البيضا» والتي يتم استخدامها كوميكس ضاحك على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها دليل على الثراء الفاحش في يد من لايستحق.

«الهانم» قدمت مايزيد عن 180 عملا فنيا

قدمت سناء جميل مايزيد عن 180 عمل فني، منها عدد من الأعمال الدرامية أبرزها «ساكن قصادي، عيون، خالتي صفية والدير، البر الغربي، الرقص على سلالم متحركة».

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها سناء جميل «اضحك الصورة تطلع حلوة، سواق الهانم، السيد كاف، نساء خلف القضبان، الخرتيت، ملائكة الشوارع، عندما يأتي السماء، المجهول، الشك ياحبيبي، حكمتك يارب، بداية ونهاية، حلال عليك».

«بنت البلد الشعبية» من أبرز الأدوار التي أجادتها الفنانة نبيلة السيد على مدار مشوارها الفني، واتسمت بأنها المرأة التي تنتمي جذورها لمناطق بسيطة، و تعد شخصية «فوزية» السيدة التي تعيش في حارة وزوجة لحلاق رجالي من خلال فيلم «فوزية البرجوازية» من أشهر أدوارها التي جسّدت فيه الكوميديا بتلقائية واستطاعت نزع الضحكات بدون افتعال مع الكاتب أحمد رجب، وسيناريو وحوار عاطف بشاي، والمخرج إبراهيم الشقنقيري.

«أنا دايخة يابوي.. قالي كلام يدوخ يابوي.. باسني يابوي» من أشهر العبارات التي جاءت على لسان نبيلة السيد التي جسدت شخصية الفتاة العانس بفيلم «البحث عن فضيحة» ويتم استخدامها كوميكس بين الشباب على السوشيال ميديا.

«بنت البلد الشعبية» قدمت مايزيد عن 170 عملا فنيا

قدمت نبيلة السيد مايزيد عن 170 عمل فني، منها مسلسلات مثل «صيام صيام، أخو البنات، كابتن جودة، أهلا بالسكان».

ومن الأفلام التي شاركت فيها نبيلة السيد «الراقصة والطبال، قضية عم أحمد، حكايتي مع الزمان، كيدهن عظيم، غريب في بيتي، سواق الأتوبيس، أمهات في المنفى».