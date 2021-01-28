روبي تدخل 2021 بنشاط فني مكثف بعد غياب عامين.. «مسلسل وفيلم وألبوم»

تعيش الفنانة روبي حالة من النشاط الفني، فبعد غياب عامين، تستعد الفنانة روبي لتصوير أول أعمالها الدرامية كبطولة مطلقة، من خلال مسلسل «شقة 6.. العين الثالثة» والتي تشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2021.

تفاصيل المسلسل الجديد

وينتمي المسلسل لنوعية الإثارة والغموض والتشويق بأحداث متصاعدة، ويشارك في بطولة العمل بجانب روبي، عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان شريف سلامة، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة هيا فياض، بالإضافة للفنان الشاب حمزة العيلي، والفنانة الشابة ملك قورة، ومن تأليف شركة (Different Art )، السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) وإخراج محمود كامل.

روبي تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد

من ناحية آخرى تستعد الفنانة روبي، لطرح ألبوم غنائي جديد، مع المنتج وليد منصور، والذي تعاون معها مؤخراً، ومن المتوقع أن يتم طرحه بعيد الحب المقبل، وسيتم تصوير أغنيتين منه بطريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد القاضي.

وتتعاون روبي في الألبوم مع كل من أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير.

روبي تنضم لفريق عمل بره المنهج

من ناحية أخرى، انضمت روبي لفريق عمل فيلم «بره المنهج» مع الفنان ماجد الكدواني وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقي واخراج عمرو سلامة.

كان أخر أعمال روبي مسلسل «أهو ده اللي صار»، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة، كان من المفترض عرض المسلسل في شهر رمضان من عام 2018، إلا إنه تم تأجيله بعد خروجه من خريطة عرض القناة التي كانت متعاقدة على عرضه.