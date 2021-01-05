صور.. «روبي» تتعاقد مع المنتج وليد منصور على بطولة فيلم «شغل خواجات»

انتهت النجمة روبي من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا «حته تانية»، والذي يتولى إنتاجه منظم الحفلات والمنتج وليد منصور.

وتتعاون روبي في ألبومها الجديد مع العديد من الشعراء، والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وتوما، ومحمد يحيي، وعزيز الشافعي، مدين، وإيهاب عبدالواحد، بلال سرور، رامي سمير، وتميم، وأحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير عدد 2 فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.

كما تعاقدت روبي علي بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان «شغل خواجات»، وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة.

وتصدرت «روبي» قائمة التريندات بموقع «جوجل» بعد لقائها ليله رأس السنه مع «صاحبة السعادة»، وبدأ جمهورها يتغنى بكلماتها ويتذكرون تفاصيل ظهورها، مطلقين عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «روبي الحلوة الشقية».

يذكر أن روبي تستعد لاستئناف تصوير دورها في فيلم «حلم عاليا» خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم «السقوط في حلم سوسن» قبل تغييره، ويشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.